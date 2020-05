Donkey Kong e i punteggi record cancellati: l'ex campione Billy Mitchell fa causa a Twin Galaxies (Di lunedì 4 maggio 2020) L'ex campione che ha registrato punteggi record a Donkey Kong e Pac-Man, Billy Mitchell, ha fatto causa a Twin Galaxies dopo che l'organizzazione ha deciso di rimuovere i suoi migliori punteggi dalle loro classifiche.Mitchell, noto per la sua apparizione in un documentario del 2007 intitolato The King of Kong, è stato accusato di aver falsificato i punteggi di Donkey Kong. Nel 2018, dopo una lunga indagine, l'autorità di gioco arcade Twin Galaxies ha annunciato la decisione di rimuovere i punteggi di Mitchell dai suoi record vietandogli inoltre di partecipare a classifiche competitive. Mitchell è stato accusato di aver ottenuto questi punteggi su software emulato, il che è "severamente vietato". L'ex giocatore ha combattuto la sentenza da quando - a settembre 2019, ha minacciato un'azione legale in una lettera sia a Twin Galaxies che all'organizzazione che ... Leggi su eurogamer Donkey Kong ed i punteggi record cancellati : l'ex campione Billy Mitchell fa causa a Twin Galaxies (Di lunedì 4 maggio 2020) L'exche ha registratoe Pac-Man,, ha fattoGalaxies dopo che l'organizzazione ha deciso di rimuovere i suoi miglioridalle loro classifiche., noto per la sua apparizione in un documentario del 2007 intitolato The King of, è stato accusato di aver falsificato idi. Nel 2018, dopo una lunga indagine, l'autorità di gioco arcadeGalaxies ha annunciato la decisione di rimuovere ididai suoivietandogli inoltre di partecipare a classifiche competitive.è stato accusato di aver ottenuto questisu software emulato, il che è "severamente vietato". L'ex giocatore ha combattuto la sentenza da quando - a settembre 2019, ha minacciato un'azione legale in una lettera sia aGalaxies che all'organizzazione che ...

