Diario poetico dalla fine del mondo

(Di lunedì 4 maggio 2020) “I messicani discendono dagli Atzechi, i peruviani dagli Incas, i colombiani dai Maya e gli argentininave”. Questo proverbio sudamericano la dice lunga sul perché abbia scelto l’Argentina per il mio viaggio. In Sud America ho cercato ciò che più mi assomiglia.Sbarcando anch’io nella terra colonizzata secoli facorona di Spagna, volevo saperne di più sui nostri cugini argentini, ascoltare il loro spagnolo dall’accento italiano e bere Fernet Branca - sì perché loro adorano bere il milanese Fernet con la Coca Cola - nelle affollate milonghe.Il tango è nato nei bordelli della regione del Rio de la Plata e alcuni sostengono che a trasformare in musica triste il suo passo spavaldo siano stati i genovesi, sbarcati in massa per stabilirsi nel quartiere portegno della Boca, dove ancora oggi vanno forte ...