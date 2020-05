Coronavirus: l’infettivologo Matteo Bassetti spiega perché “tra metà maggio e inizio giugno l’epidemia sarà conclusa” (Di lunedì 4 maggio 2020) “Sicuramente ha perso velocità di trasmissione, a marzo questo virus, per quantità di contagi e vittime, era uno tsunami, ora è diventato un’ondina“: lo ha dichiarato, in un’intervista a Libero, Matteo Bassetti, infettivologo al San Martino di Genova. “Dobbiamo capire se abbia perso anche forza: a metà marzo molti contagiati rischiavano di morire già in autoambulanza. Ora non più. Forse è perché il virus ha già colpito i soggetti più fragili, facendo una selezione naturale, o forse si è depotenziato. Non ci sono dati scientifici, ma è un’impressione condivisa da molti infettivologi“. “E’ evidente che siamo in una fase di discesa della curva. Tra metà maggio e inizio giugno dovremmo poter considerare concluso questo focolaio ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - l’infettivologo scelto da Santelli : ‘Apertura? Non consultato - l’avrei sconsigliata’. Verso il 4 maggio : le regole nelle Regioni

Coronavirus - l’infettivologo Stefano Vella : “C’è un problema gigantesco sulla produzione dei vaccini”

Coronavirus - l’infettivologo : “Immunità di gregge fondamentale - l’uso tempestivo di antinfiammatori e antibiotici aiuta a guarire” (Di lunedì 4 maggio 2020) “Sicuramente ha perso velocità di trasmissione, a marzo questo virus, per quantità di contagi e vittime, era uno tsunami, ora è diventato un’ondina“: lo ha dichiarato, in un’intervista a Libero,, infettivologo al San Martino di Genova. “Dobbiamo capire se abbia perso anche forza: a metà marzo molti contagiati rischiavano di morire già in autoambulanza. Ora non più. Forse è perché il virus ha già colpito i soggetti più fragili, facendo una selezione naturale, o forse si è depotenziato. Non ci sono dati scientifici, ma è un’impressione condivisa da molti infettivologi“. “E’ evidente che siamo in una fase di discesa della curva. Tra metàgiugno dovremmo poter considerare concluso questo focolaio ...

fattoquotidiano : Coronavirus, l’infettivologo scelto da Santelli: ‘Apertura? Non consultato, l’avrei sconsigliata’. Verso il 4 maggi… - tribuna_treviso : L'infettivologo Stefano Vella: «È sicuro, entro l'autunno medicinali specifici contro il coronavirus»… - UgoBaroni : RT @siamonoitv2000: L'Italia entra ufficialmente nella #fasedue. Quali sono i rischi? Alle 15.20 tante riflessioni in diretta con @TizianaF… - RadioMarconiFm : RT @siamonoitv2000: L'Italia entra ufficialmente nella #fasedue. Quali sono i rischi? Alle 15.20 tante riflessioni in diretta con @TizianaF… - TV2000it : RT @siamonoitv2000: L'Italia entra ufficialmente nella #fasedue. Quali sono i rischi? Alle 15.20 tante riflessioni in diretta con @TizianaF… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’infettivologo Coronavirus, Fase 2: quando e come scatta l’allerta a Milano e in Veneto | Milena Gabanelli Corriere della Sera