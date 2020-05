Coronavirus | Fontana | ‘Governo ha perso credibilità su Fase 2’

(Di lunedì 4 maggio 2020) Milano, 4 mag. (Adnkronos) – “L’epidemia ha confermato che le Regioni hanno bisogno di più autonomia. Lo Stato centrale non riesce a gestire tutto, non conosce le diverse esigenze dei territori”. Lo dice il governatore della Lombardia, Attilio, in un’intervista a Libero nel primo giorno della2. Secondo il presidente della Regione il Governo è in difficolta. “Hanno fatto la scelta – afferma – di partire dal particolare con i codici Ateco, quelli sulle attività indispensabili, anziché dalle regole generali. Così sono entrati in un groviglio da cui è difficile uscire, perdendo un po’ di credibilità”.non è in disaccordo con le scelte della governatrice della Calabria, la forzista Jole Santelli, che ha deciso di permettere a bar e ristoranti di ...

Milano, 4 mag. (Adnkronos) – Contro la Lombardia è stato messo in atto "un attacco politico per far perdere credibilità a centrodestra e Lega. La maggioranza a Roma è in difficoltà e per screditare un ...