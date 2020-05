Casalbore | sindaco ‘sfida’ i fidanzati | “No incontri | non sono congiunti” VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Av) – Inizia la fase 2, via libera per i? Non ovunque. A, ad esempio, il primo cittadino è di un’altra idea. Il paese irpino – assicura lui stesso – si atterrà all’articolo 307 del codice penale per tracciare la definizione di congiunti. IlRaffaele Fabiano, nel corso di una lunga diretta Facebook, ha avvertito i cittadini: non saranno tollerati movimenti volti all’incontro con amici e. “Altrimenti – dice – vi faccio girare”. La paura di una crescita dei contagi è palese nelle recenti dichiarazioni della fascia tricolore: “La fase 2 deve essere una fase precisa, bisogna sapere cosa si può e cosa non si può fare. Sfido chiunque a capire cosa significa un “duratura e significativa comunanza di vita e di ...