Campidoglio | mensa scolastica | domande per agevolazione scadono a luglio

(Di lunedì 4 maggio 2020) Roma – Dall’1 marzo e’ possibile presentare la domanda ditariffaria per il servizio di ristorazioneper l’anno scolastico 2020-2021 nel territorio di Roma Capitale. Il termine ultimo per presentare la richiesta e’ fissato al 312020. Levanno presentate esclusivamente online sul sito del Comune di Roma e riguardano sia i nuovi iscritti che gli alunni già frequentanti il servizio di ristorazionedelle scuole comunali-statali dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado. I competenti uffici del Municipio dove ricade l’istituto scolastico prescelto sono a disposizione dei cittadini per chiarimenti e supporto. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di Roma Capitale: https://www.comune.Roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?co ntentId=IDS540699.