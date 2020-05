Call of Duty: Modern Warfare afflitto da un bug che impedisce ai giocatori di guadagnare punti XP e aumentare di livello nei battle pass (Di lunedì 4 maggio 2020) Un nuovo bug sta impedendo ai giocatori di Call of Duty: Modern Warfare di accumulare XP.Il bug in questione colpisce i giocatori sia nel gioco base che nella sua modalità battle royale, Warzone, il bug "zero XP" sta impedendo ai giocatori di accumulare ulteriori XP per i loro progressi nel battle pass."Ho appena giocato tre round senza guadagnare punti esperienza per il mio personaggio o il mio battle pass" ha detto un giocatore molto infastidito dalla situazione (via, Dexerto). "Io pago per il battle pass e ricevo un gioco buggato in cambio?"Leggi altro... Leggi su eurogamer Call of Duty Mobile stagione 6 al via - i dettagli : cosa ci aspetta?

Call of Duty : Warzone riceverà delle versioni per PS5 e Xbox Series X

Call of Duty : Modern Warfare trasformato in uno sparatutto in terza persona da uno strano glitch (Di lunedì 4 maggio 2020) Un nuovo bug sta impedendo aidiofdi accumulare XP.Il bug in questione colpisce isia nel gioco base che nella sua modalità battle royale, Warzone, il bug "zero XP" sta impedendo aidi accumulare ulteriori XP per i loro progressi nel battle pass."Ho appena giocato tre round senzapunti esperienza per il mio personaggio o il mio battle pass" ha detto un giocatore molto infastidito dalla situazione (via, Dexerto). "Io pago per il battle pass e ricevo un gioco buggato in cambio?"Leggi altro...

Gamestormit : ? Call of Duty Mobile - Disponibile ora la Stagione 6 ?? - badtasteit : #CallOfDutyWarzone, gli sviluppatori stuzzicano i fan anticipando il futuro del battle royale… - Xbox_Jugones : Taylor Kurosaki de Infinity Ward afirma que Call of Duty: Warzone será compatible con Xbox Series X… - GamingToday4 : Call of Duty: Modern Warfare, un glitch consente di giocare in terza persona - mobileworld_it : Call of Duty Mobile “C’era una volta in Rust”: la stagione 6 è ambientata nel Far West! (foto) -