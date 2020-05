Cady Groves la cantante americana è morta a soli 30 anni

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 4 maggio 2020)lascia la sua famiglia nello sconfortosi è spenta alla giovane età di 30, per cause ancora sconosciute. Questa è la notizia che viene resa pubblica dal fratello Codya poche ore dalla scomparsa della. Ciò che ci affligge ancora di più è non sapere il motivo per il quale la donna sia deceduta. Secondo le prime informazioni non sembrerebbe essere stato un femminicidio, così come nemmeno un suicidio. Sicuramente si tratta di morte per cause naturali, Ma anche queste ancora da accertare. È stato il fratello Codya raccontare la brutta scoperta. Secondo qualcuno la ragazza si è suicidata, secondo qualcun’altro è stata uccisa, immancabile poi chi afferma che molto probabilmente è stato un suicidio causato dalla mancanza di lavoro e dal fatto che la ragazza ...