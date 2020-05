Al Bano torna sulla frase di Feltri | “Può uscire dalla bocca di un ubriaco”

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 4 maggio 2020) Le parole hanno una forza prorompente e quelle di Vittoriosui meridionali hanno sollevato una bufera. Dopo il commento senza fronzoli di Salvini, si aggiunge ora una nuova dichiarazione di AlCarrisi. Il cantante ha espresso la sua incredulità con parole altrettanto forti durante una puntata di Posso darvi del Talk?, condotta su YouTube dal comico pugliese Enzuccio. Alsi scaglia su: “Inferiore chi l’ha detto“ Alaveva già commentato la figura di. Lapronunciata a Fuori dal coro dal direttore di Libero ha lasciato molti senza parole, ma AlCarrisi ne ha trovate altre per esprimere ancora una volta la sua repulsione. Così, al comico Enzuccio ha ribadito la sua posizione: “Ma tu mi dici chi è che non sbaglia in questa vita? Io sono convinto che non lo ripeterebbe più, ...