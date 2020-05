"Ad oggi, non ci sono evidenze". Contagio, le cattive notizie di Burioni all'inizio della Fase 2 (Di lunedì 4 maggio 2020) Buone e cattive notizie, nel consueto punto sul coronavirus di Roberto Burioni in televisione a Che tempo che fa di Fabio Fazio, nella puntata della trasmissione di Rai 2 di domenica 3 maggio. Il virologo, in studio a poche ore dal via della cosiddetta Fase 2, mette bene in chiaro come sarebbe sbagliato abbassare la guardia, insomma fa capire che l'epidemia è tutt'altro che conclusa: "In questo momento - spiega Burioni - non abbiamo alcuna evidenza circa il fatto che il virus, in questo momento, sia diventato più buono o meno infettivo". Ma il noto virologo aggiunge anche una nota di magiore ottimismo: "Un effetto che potrebbe fare il caldo, e sottolineo il condizionale, è quello di diminuire la quantità di virus che arriva alle persone". Insomma, non ci resta che aspettare per capire quel che ne sarà di noi. Leggi su liberoquotidiano Fase 2 : oggi alle 18 dai balconi d?Italia il flash-mob #graziefamiglie per ringraziare genitori - bambini e nonni dei sacrifici per il Paese

Beautiful e Una Vita oggi non vanno in onda : programmazione domenica

Stasera in tv | Live – Non è la D’Urso anticipazioni e ospiti - oggi 3 Maggio (Di lunedì 4 maggio 2020) Buone e, nel consueto punto sul coronavirus di Robertoin televisione a Che tempo che fa di Fabio Fazio, nella puntatatrasmissione di Rai 2 di domenica 3 maggio. Il virologo, in studio a poche ore dal viacosiddetta Fase 2, mette bene in chiaro come sarebbe sbagliato abbassare la guardia, insomma fa capire che l'epidemia è tutt'altro che conclusa: "In questo momento - spiega- non abbiamo alcuna evidenza circa il fatto che il virus, in questo momento, sia diventato più buono o meno infettivo". Ma il noto virologo aggiunge anche una nota di magiore ottimismo: "Un effetto che potrebbe fare il caldo, e sottolineo il condizionale, è quello di diminuire la quantità di virus che arriva alle persone". Insomma, non ci resta che aspettare per capire quel che ne sarà di noi.

GiuseppeConteIT : Il Paese si appresta a vivere la fase 2 dell’emergenza, ma è fondamentale non abbassare la guardia. Siamo ancora in… - Benji_Mascolo : Pensarci mi spezza il cuore. La verità è che ci penso già da settimane ma oggi mi ha colpito come un proiettile. Il… - luigidimaio : In queste settimane l’informazione non si è mai fermata. Nonostante l’emergenza coronavirus i media italiani hanno… - exp0s1ngmyself4 : oggi non farò neanche lezione perché devo andare dal veterinario per la Ella, continua a vomitare,,,io non ce la faccio più - BlackMa42941320 : RT @dodena66: #Buongiorno #Mattinieri buon Lunedì ...un caffè preso in fretta, ma non meno forte e profumato, oggi si va in ufficio, regole… -

Ultime Notizie dalla rete : oggi non Coronavirus Fase 2, l’Italia alla prova: oggi in 4 milioni tornano al lavoro Il Messaggero Spostamenti, sport, spesa, animali e seconde case: le novità in Toscana con la fase 2

Da oggi scatta la fase 2: dalle altre regioni rientra solo chi ha qui il medico di base. La spesa si può fare anche fuori comune ma all’interno dei confini provinciali. Ospedali e ambulatori: riprende ...

"I dipendenti del Csa di Adria hanno bisogno di tranquillità"

ADRIA (Rovigo) - “Simone Mori, attuale presidente del Csa di Adria, fino a qualche mese fa acerrima controparte in consiglio d'amministrazione, lanciato a fianco del suo sindaco in una battaglia furib ...

Da oggi scatta la fase 2: dalle altre regioni rientra solo chi ha qui il medico di base. La spesa si può fare anche fuori comune ma all’interno dei confini provinciali. Ospedali e ambulatori: riprende ...ADRIA (Rovigo) - “Simone Mori, attuale presidente del Csa di Adria, fino a qualche mese fa acerrima controparte in consiglio d'amministrazione, lanciato a fianco del suo sindaco in una battaglia furib ...