Trasformare vecchi oggetti in specchi | ecco 8 idee straordinarie!

(Di domenica 3 maggio 2020)inè un’idea semplice da realizzare e al contempo conferma che il riciclo può dar vita adcompletamente nuovi e bellissimi. Unaa finestra in legno ormai da sostituire, una racchetta che non usate più, ogni cosa nasconde un potenziale per diventare uno splendido oggetto di arredo, che ritrova anche una nuova utilità! Se volete semplicemente l’effetto ao, sappiate inoltre che in commercio esistono degli spray per ottenere esattamente quell’effetto. 8perin1. Unaa finestra in legno : (fonte) 2. Unaa porta: 3. La cornice di un quadro. Una bellissima idea è decorare una parete con quadri/di diverse misure e forme: 4. E guardate queste persianeo quanto sono meravigliose! Un po’ di shabby e ...

frabarraco : @davide_vecchi chi nasce stronzo,stronzo rimane,la merda non si può trasformare in cioccolato da spalmare -

Ultime Notizie dalla rete : Trasformare vecchi

NonSoloRiciclo

RetroPie è un sistema operativo che offre tutto ciò che serve per trasformare il Raspberry Pi in una piccola console su cui far girare vecchi titoli in emulazione… Leggi ...RetroPie è un sistema operativo che offre tutto ciò che serve per trasformare il Raspberry Pi in una piccola console su cui far girare vecchi titoli in emulazione… Leggi ...