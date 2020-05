Ripresa allenamenti Sassuolo, Carnevali: «Giocatori felici di tornare» (Di domenica 3 maggio 2020) L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato all’ANSA della Ripresa degli allenamenti Il Sassuolo tornerà ad allenarsi, al pari di molti club di Serie A, nel proprio centro sportivo. Il club neroverde seguirà scrupolosamente tutte le regole imposte dal Governo: i Giocatori saranno scaglionati dalla mattina fino alle 15: mai più di due su ognuno dei tre campi, docce e palestre chiuse, si arriva da soli in tuta e si torna a casa per la doccia, anche l’acqua da bere viene da casa. Presenti al centro sportivo solo un medico e un preparatore del club. Queste le parole dell’ad Carnevali all’ANSA. ALLENAMENTO – «Sono felici di tornare nel loro centro sportivo, un piccolo passo verso la normalità. In questa fase, sostituiamo semplicemente il Parco, potenziale pericolo anche per i tifosi, con il ... Leggi su calcionews24 Calcio - ripresa allenamenti/ La posizione dei club : Parma e Sassuolo primi a partire

