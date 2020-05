Ora De Benedetti fonda Domani: farà concorrenza a Repubblica (Di domenica 3 maggio 2020) Giuseppe Aloisi De Benedetti ormai vicino alla fondazione di un nuovo quotidiano: così "Domani" potrebbe contendere a sinistra lo scettro di "Repubblica" Carlo De Benedetti pare pronto ad un altro passo: Domani sarà il nome del nuovo giornale di proprietà dell'ex vertice di Repubblica. La sfida "interna" sembra già alle porte. Bisognerà attendere ancora un po' di tempo. E la pandemia potrebbe non aiutare con le accelerazioni del caso. Vale sin da subito la pena sottolinare come l'ipotesi della fondazione di un nuovo quotidiano fosse già stata ventilata nel corso della passata settimana. Ora, stando a quanto ripercorso da Open, si dovrebbe poter parlare di una vera e propria conferma ufficiale: Domani sarà presto una realtà nel panorama editoriale e giornalistico del Belpaese. Si tratterà, con ogni ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 3 maggio 2020) Giuseppe Aloisi Deormai vicino allazione di un nuovo quotidiano: così "" potrebbe contendere a sinistra lo scettro di "" Carlo Depare pronto ad un altro passo:sarà il nome del nuovo giornale di proprietà dell'ex vertice di. La sfida "interna" sembra già alle porte. Bisognerà attendere ancora un po' di tempo. E la pandemia potrebbe non aiutare con le accelerazioni del caso. Vale sin da subito la pena sottolinare come l'ipotesi dellazione di un nuovo quotidiano fosse già stata ventilata nel corso della passata settimana. Ora, stando a quanto ripercorso da Open, si dovrebbe poter parlare di una vera e propria conferma ufficiale:sarà presto una realtà nel panorama editoriale e giornalistico del Belpaese. Si tratterà, con ogni ...

Aveva deciso di lasciare ai suoi figli il gioiello di famiglia, Repubblica e l’intero Gruppo Espresso (inclusivo di tutto il network quotidiani locali, radio, La Stampa e il settimanale Espresso). Lo ...

