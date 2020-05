Nuovo modulo di autodichiarazione | il 5° | sul sito del ministero dell’interno

repubblica : Coronavirus, il Viminale mette online il nuovo modulo per l'autocertificazione - Agenzia_Ansa : Da domani il nuovo modulo per l'autocertificazione. Ecco il testo #coronavirus #Fase2 #ANSA - MediasetTgcom24 : Fase 2, disponibile il nuovo modulo per l'autocertificazione #coronavirus - mario24361 : Scarica e compila il nuovo modulo per l’autocertificazione @sole24ore - Riccbergna : Da domani nuovo modulo per l'autocertificazione ma potrà essere usato anche quello precedente. Sca… -

Nuovo modulo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Nuovo modulo