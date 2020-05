Michelle Hunziker-Botteri, la conduttrice chiarisce su Instagram: “E’ una fake news”. Cosa è successo (Di domenica 3 maggio 2020) In queste ore si è parlato molto di Giovanna Botteri, giornalista Rai presa di mira per il suo aspetto acqua e sapone durante i collegamenti. La polemica è stata amplificata da un servizio mandato in onda su Striscia la Notizia in cui venivano evidenziatigli attacchi social nei confronti della corrispondente dalla Cina della Rai. Il tutto condito dalla solita ironia del programma di Canale 5 che a qualcuno non è andata giù. Una querelle che ha portato la stessa Botteri a scrivere un messaggio per chiarire la situazione e invitare le persone a smetterla di osservare la superficie ma guardare più a fondo. Che è quello che conta di più. La voce del servizio di Striscia la Notizia era quello di Michelle Hunziker che indirettamente è stata accusata di body shaming da alcuni utenti del web. Michelle Hunziker chiarisce La stessa ... Leggi su italiasera Michelle Hunziker gli dice addio dopo 17 anni : l’effetto della quarantena [FOTO]

Striscia - Michelle Hunziker nella bufera per la Botteri : lei chiarisce su Instagram

Striscia la notizia - Michelle Hunziker e l’attacco alla giornalista Giovanna Botteri per il suo look - ma la Hunziker non era a difesa delle donne? Commenta la Botteri e risponde Striscia (Di domenica 3 maggio 2020) In queste ore si è parlato molto di Giovanna, giornalista Rai presa di mira per il suo aspetto acqua e sapone durante i collegamenti. La polemica è stata amplificata da un servizio mandato in onda su Striscia la Notizia in cui venivano evidenziatigli attacchi social nei confronti della corrispondente dalla Cina della Rai. Il tutto condito dalla solita ironia del programma di Canale 5 che a qualcuno non è andata giù. Una querelle che ha portato la stessaa scrivere un messaggio per chiarire la situazione e invitare le persone a smetterla di osservare la superficie ma guardare più a fondo. Che è quello che conta di più. La voce del servizio di Striscia la Notizia era quello diche indirettamente è stata accusata di body shaming da alcuni utenti del web.La stessa ...

trash_italiano : Striscia la Notizia e Michelle Hunziker sotto accusa dopo un servizio su una giornalista (il video è stato ora rimo… - Simona91790124 : RT @cicciogia: Vi spiego cos'è il paradosso. Michelle Hunziker fondatrice di una associazione in difesa delle donne che subiscono discrimi… - deangel622 : RT @vltndchr: Laurea con lode in Filosofia, dottorato alla Sorbonne, inviata di guerra nei Balcani, in Kosovo, in Albania e in Afghanistan,… - ErsiliaDAmbros2 : RT @cicciogia: Vi spiego cos'è il paradosso. Michelle Hunziker fondatrice di una associazione in difesa delle donne che subiscono discrimi… - consuelocamb : @m_hunziker ciao Michelle..non è’ piaciuta molto la satira sulla giornalista Giovanna Bottero..il suo mestiere..lo… -