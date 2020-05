La protesta delle chiavi dilaga. Commercianti in lacrime. Una donna si accascia a terra (video) (Di domenica 3 maggio 2020) La protesta delle chiavi, iniziativa degli esercenti messi in ginocchio dalla crisi causata dal Covid 19, sta esplodendo in tutta la penisola. Come ha scritto il quotidiano Avvenire, uno dei pochissimi a dare voce a queste proteste, a Pistoia, Grosseto, Piombino, Pietrasanta, Empoli, Carrara gli esercenti hanno simbolicamente restituito le chiavi dei locali ai loro sindaci. Gesti simili anche a Benevento, Ischia, Savona, Santa Margherita Ligure, Somma Vesuviana. chiavi di cartone (3.500) consegnate da ristoratori, albergatori e baristi della città anche al sindaco di Bari, Antonio Decaro. Anche a Mestre i Commercianti sono scesi in strada facendo tintinnare le chiavi dei loro locali per protesta. Lo stesso è accaduto a Treviso. La protesta delle chiavi si è svolta anche sulle spiagge della Versilia, dove sono i lavoratori balneari a lamentare ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - gruppi eversivi si organizzano su Telegram per protestare contro le misure di lockdown il 4 maggio : la denuncia delle sardine

Ho.re.ca. protesta : "Luci spente in casa e nei luoghi simbolo delle città"

