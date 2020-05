Fontana3Lorenzo : ??Incomprensibile la chiusura fino al 18 maggio per i negozi di vendita al dettaglio e fino 1º di giugno per bar, ri… - repubblica : Coronavirus, Mattarella: 'Le scuole sono anche un luogo di relazione. La loro chiusura è una ferita per tutti' [agg… - msgelmini : A #Milano #commercianti consegnano simbolicamente le chiavi delle loro attività al sindaco Sala. 2mila gli esercizi… - GestProcessi : RT @Google: Per sostenere studenti e insegnanti durante la chiusura delle scuole, abbiamo creato #InsegnaDaCasa - una raccolta di informazi… - LuceverdeRadio : ??#trasportoaereo @EnacGov ?CHIUSURA AEROPORTI PROROGATA FINO AL #17MAGGIO? il Ministero delle Infrastrutture e… -

Ultime Notizie dalla rete : chiusura delle La chiusura delle scuole aumenta le disuguaglianze per tutta la vita Internazionale Luco dei Marsi, ultimati i lavori al cimitero. Riapertura fissata al 5 maggio

Luco dei Marsi – Il cimitero comunale di Luco dei Marsi sarà riaperto al pubblico da martedì, 5 maggio, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza previste per limitare il contagio da Covid-19. I vi ...

'Congiunti', chi sono: Palazzo Chigi fa chiarezza

"L'ambito cui può riferirsi la dizione 'congiunti' può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile" ...

