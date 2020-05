Giovanni Arpino | José Altafini e il mito del Grande Torino

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 3 maggio 2020) Resteranno per sempre nella leggenda, nel cuore, nella nostalgia. Il 4 maggio 1949, lassù in alto, sulla collina di Superga, doveaccarezza le nuvole, se ne andarono, in un pomeriggio di pioggia e lacrime, i giocatori più forti di tutti i tempi: i campioni del. Tutta Italia, in quel giorno capovolto di primavera, si ritrovò sola e smarrita, ed erano le stagioni, faticose e orgogliose, della rinascita dopo le macerie e le cicatrici della guerra. E noi siamo ancora qui, oggi, a ripetere, come in una preghiera laica, la formazione di quei giocatori meravigliosi e per davvero Invincibili: Bacigalupo, Ballarin, Maroso...Ilè memoria,, bellezza: fu la società che riportò una nazione a risentire addosso l’amore e il rispetto e il calore del mondo. Giocavano e vincevano, quei ragazzi, anche per riscattare un ...