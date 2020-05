Fase 2 | via libera dal Viminale | da lunedì ok ad allenamenti individuali per le squadre

Corriere : ?? Modulo di autocertificazione, congiunti, spostamenti, mascherine: entro domenica 3 maggio 2020 il governo dovrà c… - LegaSalvini : FASE 2, FONTANA: IN LOMBARDIA DAL 4 MAGGIO VIA LE NOSTRE RESTRIZIONI - c_appendino : #RT @TorinoClick: #COVID19, #fase2: ‘Beta Test’ al via in 5 scuole torinesi per sperimentare e analizzare le misure… - Chiaruzz1 : RT @aR21ooo: RAGA COMUNQUE NON È ANCORA INIZIATA LA FASE 2 ED IO GIÀ VEDO TANTA GENTE PER STRADA,CHE NON RISPETTA LA DISTANZA DI SICUREZZA… - avocldy : RT @aR21ooo: RAGA COMUNQUE NON È ANCORA INIZIATA LA FASE 2 ED IO GIÀ VEDO TANTA GENTE PER STRADA,CHE NON RISPETTA LA DISTANZA DI SICUREZZA… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase via La fase 2 al via tra regioni blindate e città di confine AGI - Agenzia Italia Coronavirus, Crisanti: «Vaccino a dicembre? Si tratta solo di un esperimento, non sappiamo se funzionerà»

«È stato sbagliato tutto dall'inizio, perché le Regioni non erano tutte uguali e non sono tutte uguali ancora adesso. Stiamo nel caos più totale». Le parole perentorie dell'epidemiologo Andrea Crisant ...

Il sindaco D'Alberto riapre (in parte) Teramo: via sigilli al Parco e alla Villa, sì mercati alimentari e cimiteri. Ecco le regole

L'ordinanza stabilisce cosa si può fare e come. Restano chiusi gli impianti sportivi, la Baltour dovrà sanificare i bus urbani, la TeAm regolare il flusso ai campisanti TERAMO - Domani 4 maggio, scatt ...

«È stato sbagliato tutto dall'inizio, perché le Regioni non erano tutte uguali e non sono tutte uguali ancora adesso. Stiamo nel caos più totale». Le parole perentorie dell'epidemiologo Andrea Crisant ...L'ordinanza stabilisce cosa si può fare e come. Restano chiusi gli impianti sportivi, la Baltour dovrà sanificare i bus urbani, la TeAm regolare il flusso ai campisanti TERAMO - Domani 4 maggio, scatt ...