Boris Johnson ha rischiato la vita | “Le probabilità erano 50-50”

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 3 maggio 2020) Il Primo Ministro britannico, da poco diventato papà per le sesta volta, ha raccontato in un’intervista al The Sun la sua recente e terribile esperienza con il Covid-19. Senza giri di parole,ha spiegato di come la sua situazione fosse critica e di avergrosso. “C’piani se fosse andata male” Seaveva inizialmente, quasi fatalmente, sottovalutato la pericolosità del nuovo Coronavirus e della pandemia da Covid-19, ora ha cambiato totalmente registro. Il Primo Ministro che, anche se non lo esterna pubblicamente si sente un miracolato e grato di essere ancora vivo, ora invoca alla prudenza, spiegando che una corsa alla riapertura potrebbe rivelarsi fatale per il Regno Unito. “Mi hanno dato una maschera per il viso e ho ricevuto litri e litri di ossigeno, è stato un momento ...