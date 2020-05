Roma, Pellegrini su Dzeko: «Sono stato un martello per convincerlo a rimanere» (Di sabato 2 maggio 2020) Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, ha svelato un interessante retroscena di mercato su Edin Dzeko Il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini ha svelato un interessante retroscena di mercato sul suo compagno di squadra Edin Dzeko. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: «Sì, è vero, con Edin Sono stato un martello. Anzi, martello è dire poco. Mi sentivo più con lui che con mia moglie, che tra l’altro stava quasi per partorire. Ci siamo visti anche fuori dal campo. Ma poi un giorno, in anteprima, mi disse che si era già messo d’accordo con la società per il rinnovo. Sono stato felice come se avessi rinnovato io». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Roma - Pellegrini si unisce al coro : “La normalità passa anche dal calcio”

