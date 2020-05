L’Italia è grande: Jessica Rossi, l’infallibile. L’oro da fenomeno nel trap a Londra 2012 (Di sabato 2 maggio 2020) Royal Artillery Barracks, sabato 4 agosto, Olimpiadi di Londra 2012. In pedana nel trap femminile per l’Italia c’è la giovanissima Jessica Rossi. Ha da poco compiuto vent’anni eppure sta mostrando la sicurezza e la disinvoltura di una veterana, nonostante sia al suo primo appuntamento coi Giochi Olimpici. Sui cieli inglesi splende il sole e questo rende il campo di tiro perfetto per completare le eliminatorie di una gara che vivrà nel pomeriggio il suo atto conclusivo. Un piattello dopo l’altro, l’azzurra non sbaglia un colpo: 75/75 per lei c’è l’en plein che la sistema, per il regolamento dell’epoca, in prima posizione quando è il momento di assegnare le medaglie. Oltre all’emiliana di Crevalcore, al rush conclusivo vi sono la spagnola Fatima Galvez (70/75), la sammarinese Alessandra Perilli (71/75), la ... Leggi su oasport Mancini : «Grande onore allenare l’Italia - Premier campionato più bello»

L’Italia è grande : Fabio Casartelli - l’oro di Barcellona 1992 e il dramma di una vita spezzata troppo presto

“Continua la grande ritirata di Sars-Cov-2 dall’Italia” - il virologo Silvestri (Di sabato 2 maggio 2020) Royal Artillery Barracks, sabato 4 agosto, Olimpiadi di. In pedana nelfemminile per l’Italia c’è la giovanissima. Ha da poco compiuto vent’anni eppure sta mostrando la sicurezza e la disinvoltura di una veterana, nonostante sia al suo primo appuntamento coi Giochi Olimpici. Sui cieli inglesi splende il sole e questo rende il campo di tiro perfetto per completare le eliminatorie di una gara che vivrà nel pomeriggio il suo atto conclusivo. Un piattello dopo l’altro, l’azzurra non sbaglia un colpo: 75/75 per lei c’è l’en plein che la sistema, per il regolamento dell’epoca, in prima posizione quando è il momento di assegnare le medaglie. Oltre all’emiliana di Crevalcore, al rush conclusivo vi sono la spagnola Fatima Galvez (70/75), la sammarinese Alessandra Perilli (71/75), la ...

6000sardine : #Mattarella “Senza lavoro non c’è l’Italia”.L’augurio più grande che rivolgiamo a tutti i lavoratori è quello che i… - matteosalvinimi : La protesta silenziosa dei commercianti di Tolmezzo. I piccoli, le partite Iva, i negozi, gli artigiani sono quell… - SergioCosta_min : Questo video ci mostra un grande senso di libertà. Bellissimi territori attraversati dai #partigiani 75 anni fa. Og… - CanesiCarlo : @StaseraItalia @StefanoFeltri Tremonti si rivela un grande come sempre; il mes è una presa in giro ..36 miliardi di… - porn_ping : @davidallegranti Potrei avere il suo stipendio per farcela da solo? Ho già un grande progetto per aiutare l'Italia:… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia grande «IN UE GRANDE NOVITA’, SBAGLIATO NO AL MES» 9 colonne