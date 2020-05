Kim Jong Un torna in pubblico scortato dalla sorella: resta il mistero su cosa succede in Corea del Nord (Di sabato 2 maggio 2020) Il ritorno sulla scena pubblica del leader nordcoreano Kim Jong Un ha messo fine alle speculazioni circolate nelle ultime settimane sulla sua salute, ma non dissipa i dubbi sul futuro dell’ultimo Paese blindato al mondo. “Nessuno sa chi controllerà la Corea del Nord, o le sue armi nucleari, se dovesse morire“, scrive oggi il New York Times, sottolineando come dal regime di Pyongyang non sia arrivata ancora nessuna spiegazione sulla ‘scomparsa’ del leader per 20 giorni. Ieri Kim, secondo gli organi di propaganda nordcoreani, è intervenuto all’inaugurazione di una fabbrica di fertilizzanti nella città di Sunchon, circa 50 chilometri a nord della capitale. All’evento vi hanno preso parte, tra gli altri, sua sorella, la potente Kim Yo Jong, il vice presidente del Comitato centrale del Partito, Pak Pong-ju, e il premier Kim ... Leggi su meteoweb.eu Corea del Nord - Kim Jong-un riappare in pubblico

