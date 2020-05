Inter | Lukaku | «Coi nerazzurri sono un uomo in missione»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 2 maggio 2020) Romelu, attaccante dell’, èvenuto durante la diretta streaming a Call of Duty in collegamento con Bleacher Report Romelu, attaccante dell’, èvenuto durante la diretta streaming a Call of Duty in collegamento con Bleacher Report. Ecco le sue parole sul mondiale sfumato col Belgio e sul suo arrivo in nerazzurro: «Lì durante il Mondiale in Russia non l’avevo realizzato. Ero un po’ euforico, siamo arrivati alle semifinali e parliamo di un piccolo Paese di soli 11 milioni di abitanti. Il dolore è arrivato un mese dopo quando ho rivisto tutti i video del Mondiale. Quello è stato difficile, perché pensi che ci sei arrivato davvero vicino. E questa cosa mi ha colpito soltanto dopo. Quando mitrasferito all’avevo dentro tutta questa energia che ...