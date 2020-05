Il virus Covid-19 non è la guerra

(Di sabato 2 maggio 2020) Paragonare la nostra situazione attuale come se fossimo innon è soltanto sciocco ma profondamente fuori luogo ed offensivo nei confronti di coloro che vivono in zone di conflitto e che ci potrebbero dire senza ombra di dubbio quanto sia più terribile e orribile il loro stato rispetto ad una sola pandemia. Basterebbe chiederlo ad esempio ai siriani che oltre che vivere quotidianamente nell'ansia di dover morire hanno dovuto fare i conti anche con epidemie di tifo e mancanza di (...) - Tribuna Libera

EnricoLetta : Le frontiere non hanno bloccato il virus. Così come la polluzione e altri fenomeni che cambiano le nostre vite. Ent… - mattiafeltri : “Il 100% pazienti guariti da Covid-19 sviluppa gli anticorpi contro il virus'. Lo studio su Nature - repubblica : Trump dice di avere prove che il virus venga da laboratorio Wuhan - TraviMonica : @Nicola_Bressi Quindi, invece di porsi il problema di essere dei generatori di virus, questi delocalizzano??...inizi… - cristalaltea : RT @MaxFerrari: #Covid. Scienziati di spicco avvisarono gia` nel 2013 della “spaventosa irresponsabilita`” dei laboratori #Cina nel trattar… -

Ultime Notizie dalla rete : virus Covid

Il Sole 24 ORE

In questo amaro I° maggio . scrive in una nota il Partito Socialista Catanzaro –nel bel mezzo di un periodo in cui, a causa della pandemia, l’Italia, provata da lutti e sacrifici, rischia di finire s ...In detto comunicato le misure di contrasto al Covid 19 messe in atto all’Elba nell’ospedale di Portoferraio consistono ... Signor presidente, la polmonite interstiziale bilaterale prodotta dal virus ...