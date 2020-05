Flavio Insinna pronto a ripartire ma con una grande novità | dopo le voci arriva la

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 2 maggio 2020) Conto alla rovescia per il ritorno de ‘L’Eredità’. I telespettatori potranno assistere alle nuove puntate a partire dal prossimo 4 maggio ed è stato anche scelto cosa verrà proposto. La trasmissione di Rai1 presentata dasi soffermerà sulla Gara dei Campioni. Già durante ‘Domenica In’ il conduttore televisivo aveva annunciato l’imminente messa in onda del suo programma, che partirà dando spazio a personaggi noti che hanno giocato per donare soldi in beneficenza. Ovviamente sono state messe in pratica tutte le misure necessarie per garantire il distanziamento sociale per evitare il diffondersi del male del momento. Da lunedì potremo assistere alla sfida tra i migliori vincitori del game show. Dunque, una gara tra ex campioni che ogni settimana si alterneranno per battagliarsi. A rivelare ...