Fase 2 | nel Lazio supermercati e alimentari aperti dalle 8 alle 21 | 30

(Di sabato 2 maggio 2020) Da lunedi’potranno essere8 di mattina21.30, tornando quindi agli orari precedenti tranne per quanto riguarda gli h24″. Lo ha detto il vicepresidente della Regione, Daniele Leodori, presentando in conferenza stampa ‘Sicuro – Linee guida sulle regole per chi riapre’ in vista delladue dell’emergenza coronavirus al via da lunedi’ 4 maggio. Il motivo, ha sottolineato il governatore Nicola ZINGARETTI, “e’ il fatto che presumibilmente nelle prossime giornate ci sara’ piu’ gente in circone, e quindi per garantire il distanziamento sociale ed evitare affollamenti e’ opportuno ora adeguare gli orari di lavoro”. (Agenzia Dire)2, nel21:30 su Il Corriere della Città.