GiGi_Lotto : Estrazione MillionDAY del 02-05-2020 - Giochi24 : 22 25 32 43 46 #estrazione #millionday #2 #maggio #sabato “Avete fatto voi questo orrore, maestro?”, chiese l’uffic… - NotizieOra : Estrazione Million Day, oggi 2 maggio 2020: i numeri vincenti - LeoBar_Sulbiate : Estrazione MillionDay n. 123 del 2020-05-02 #MillionDay #LeoBar_Sulbiate - controcampus : #MillionDAY #2maggio2020 #estrazione numeri vincenti -

Ultime Notizie dalla rete : Estrazione MillionDAY

Niente ponte festivo per Million Day, che non si è fermato neppure in questa emergenza coronavirus. La caccia al milione prosegue: alle 19 di oggi è fissato l’appuntamento con i numeri vincenti. E cos ...Giocare al Million Day è molto semplice: bisogna centrare 5 numeri dall’1 al 55 che si possono giocare o in ricevitoria oppure on line. Ogni giorno il premio si azzera e riparte dalla stessa cifra, un ...