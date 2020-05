Coscioni: ”Napoli, si agli allenamenti ma non da lunedì 4 maggio” (Di domenica 3 maggio 2020) Task Force Regione Campania, Coscioni: Napoli, si agli allenamenti ma non da lunedì A Radio... L'articolo Coscioni: ”Napoli, si agli allenamenti ma non da lunedì 4 maggio” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 3 maggio 2020) Task Force Regione Campania,: Napoli, sima non da lunedì A Radio... L'articolo: ”Napoli, sima non da lunedì 4 maggio” proviene da ForzAzzurri.net.

Enzovit : Coscioni: ”Napoli, si agli allenamenti ma non da lunedì 4 maggio” - cn1926it : #Coronavirus, #Coscioni: “Nonostante il rischio basso è difficile che il #Napoli torni in campo lunedì” - salvione : Coronavirus, Coscioni: 'Allenamenti Napoli in settimana, ora priorità ai controlli per chi viene dal Nord' - sportli26181512 : Coronavirus, Coscioni: 'Allenamenti #Napoli in settimana, ora priorità ai controlli per chi viene dal Nord': L'inte… - MundoNapoli : Membro task force Campania Coscioni: “Il Napoli sicuramente il 4 maggio non rientrerà in campo”… -

Ultime Notizie dalla rete : Coscioni ”Napoli