Coronavirus: detergente venduto come sanificante, sequestro Gdf Palermo (Di sabato 2 maggio 2020) Palermo, 2 mag. (Adnkronos) – – I Finanzieri della Tenenza di Carini (Palermo) nell’ambito dell’intensificazione dei controlli volti a verificare il rispetto delle misure adottate dal Governo per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, hanno posto sotto sequestro penale, presso un negozio di Carini esercente l’attività di vendita al dettaglio di articoli per l’igiene della persona e della casa, 20 confezioni di normale prodotto detergente per la casa, corrispondenti a 8.860 ml, illecitamente posto in vendita quale ‘sanificante’ senza che ne fossero state preventivamente verificate le reali qualità biocide. La capacità battericida, cioè la capacità di eliminare i germi e i virus del prodotto posto in vendita, deve essere appurata a mezzo di approfondite analisi chimiche e comprovata da una ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Gdf Palermo sequestra detergente venduto illecitamente come sanificante (Di sabato 2 maggio 2020), 2 mag. (Adnkronos) – – I Finanzieri della Tenenza di Carini () nell’ambito dell’intensificazione dei controlli volti a verificare il rispetto delle misure adottate dal Governo per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, hanno posto sottopenale, presso un negozio di Carini esercente l’attività di vendita al dettaglio di articoli per l’igiene della persona e della casa, 20 confezioni di normale prodottoper la casa, corrispondenti a 8.860 ml, illecitamente posto in vendita quale ‘’ senza che ne fossero state preventivamente verificate le reali qualità biocide. La capacità battericida, cioè la capacità di eliminare i germi e i virus del prodotto posto in vendita, deve essere appurata a mezzo di approfondite analisi chimiche e comprovata da una ...

