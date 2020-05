Coronavirus. Crescono le vittime della guerra, ma sulla Libia incombe la minaccia pandemia: 200 ventilatori, 500 letti e ospedali al collasso (Di sabato 2 maggio 2020) Gli ospedali libici, già al collasso a causa dei numerosi feriti provocati dalla nuova escalation militare dovuta all’offensiva del generale della Cirenaica, Khalifa Haftar, e con già pochi mezzi a disposizione per sopperire alla crisi umanitaria che da anni affligge il Paese, si trovano adesso ad affrontare un nuovo nemico: l’epidemia di Coronavirus. Il 24 marzo è una data spartiacque per la Libia. Nel mese più cruento della campagna militare da quasi un anno a questa parte e col bilancio di vittime e feriti più alto (113 tra le fila del cosiddetto Esercito nazionale libico del generale Haftar e 77 tra quelle del Governo di Accordo Nazionale del primo ministro Fayez al-Sarraj, riconosciuto dall’Onu, senza contare quelle civili), si è registrato il primo caso di Covid-19. Un mese dopo, nei rapporti delle Nazioni Unite e di ... Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : curva in calo in Italia - crescono i guariti e diminuiscono i malati

Gli ospedali libici, già al collasso a causa dei numerosi feriti provocati dalla nuova escalation militare dovuta all'offensiva del generale della Cirenaica, Khalifa Haftar, e con già pochi mezzi a disposizione per sopperire alla crisi umanitaria che da anni affligge il Paese, si trovano adesso ad affrontare un nuovo nemico: l'epidemia di Coronavirus. Il 24 marzo è una data spartiacque per la Libia. Nel mese più cruento della campagna militare da quasi un anno a questa parte e col bilancio di vittime e feriti più alto (113 tra le fila del cosiddetto Esercito nazionale libico del generale Haftar e 77 tra quelle del Governo di Accordo Nazionale del primo ministro Fayez al-Sarraj, riconosciuto dall'Onu, senza contare quelle civili), si è registrato il primo caso di Covid-19. Un mese dopo, nei rapporti delle Nazioni Unite e di ...

