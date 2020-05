Candeggina sulle spiagge spagnole: errore potrebbe costare la vita della fauna (Di sabato 2 maggio 2020) I funzionari di una località costiera iberica si sono scusati dopo aver spruzzato Candeggina sulle spiagge spagnole causando danni alla fauna selvatica locale. Data la gravità dell’azione, la notizia ha fatto subito il giro del mondo. Candeggina sulle spiagge spagnole: gesto consapevole ma scellerato Prima di riaprire le spiagge per i bambini, le autorità di Zahara de los Atunes, vicino a Cadice, hanno spruzzato su più di due chilometri di spiaggia una speciale soluzione a base di Candeggina. Quest’ultima è stata somministrata tramite l’uso di trattori. Tuttavia non è tardata ad arrivate la reazione degli ambientalisti, i quali hanno condannato il gesto scellerato di passare Candeggina sulle spiagge spagnole. Essi infatti sostengono che un prodotto così aggressivo avrebbe potuto, e può tuttora, causare ... Leggi su kontrokultura Coronavirus - la “geniale” idea in Spagna : spruzzano candeggina sulle spiagge e distruggono flora e fauna (Di sabato 2 maggio 2020) I funzionari di una località costiera iberica si sono scusati dopo aver spruzzatocausando danni allaselvatica locale. Data la gravità dell’azione, la notizia ha fatto subito il giro del mondo.: gesto consapevole ma scellerato Prima di riaprire leper i bambini, le autorità di Zahara de los Atunes, vicino a Cadice, hanno spruzzato su più di due chilometri di spiaggia una speciale soluzione a base di. Quest’ultima è stata somministrata tramite l’uso di trattori. Tuttavia non è tardata ad arrivate la reazione degli ambientalisti, i quali hanno condannato il gesto scellerato di passare. Essi infatti sostengono che un prodotto così aggressivo avrebbe potuto, e può tuttora, causare ...

KontroKulturaa : Candeggina sulle spiagge spagnole: errore potrebbe costare la vita della fauna - - Amore4Zampe : La paura fa commettere cose terribili alle persone. Questa è una delle più gravi. Scopri cos'è successo QUI ---->>>… - Annamar35486740 : RT @lamor_tenera: Per la TV le fake sn, che il the freddo nn fa venire il virus,che la candeggina nn sbianca i denti,che il 5G nn aumenta i… - lamor_tenera : Per la TV le fake sn, che il the freddo nn fa venire il virus,che la candeggina nn sbianca i denti,che il 5G nn aum… - METRO_POLITANS : @DeerEwan non ha mai detto della candeggina,è stata una fake news dei media che irresponsabilmente hanno estrapolat… -

Ultime Notizie dalla rete : Candeggina sulle Coronavirus, una spiaggia spagnola viene spruzzata di candeggina e causa “danni brutali” agli animali locali La Stampa Dai gargarismi con la candeggina agli animali che trasmettono il virus, 52 pericolose fake news sul Covid-19

Nei periodi di emergenza come quello attualmente in corso, bufale e disinformazione sono presenti in modo massiccio, soprattutto sul web e sui social network, e riconoscerle non sempre è facile. Per e ...

Come igienizzare l’auto e sanificare l’abitacolo

La maggior parte degli italiani non ha usato la propria vettura in questo periodo ma è opportuno, nonostante il coronavirus si trasmette principalmente da soggetto a soggetto, igienizzare gli ambienti ...

Nei periodi di emergenza come quello attualmente in corso, bufale e disinformazione sono presenti in modo massiccio, soprattutto sul web e sui social network, e riconoscerle non sempre è facile. Per e ...La maggior parte degli italiani non ha usato la propria vettura in questo periodo ma è opportuno, nonostante il coronavirus si trasmette principalmente da soggetto a soggetto, igienizzare gli ambienti ...