Alberto Matano fatto fuori da La Vita in diretta? Spunta il nome del sostituito (Di sabato 2 maggio 2020) Alberto Matano lascia La Vita in diretta? Giovedì pomeriggio Lorella Cuccarini e Alberto Matano hanno annunciato al pubblico di Rai Uno la conclusione della versione extra de La Vita in diretta. Infatti da lunedì 4 maggio lo storico rotocalco tornerà alla consueta programmazione. Nel frattempo, però, i vertici di Viale Mazzini stanno pensando alla nuova stagione. A quanto pare l’ex volto del Tg1 sarebbe in bilico. Accertato che il giornalista è in ottimi rapporti con la collega romana, se a settembre non lo ritroveremo nel contenitore televisivo non è per colpa delle voci che sono circolare in questi giorni. Al momento si tratta solo di un’indiscrezione visto che i dirigenti della Rai stanno ancora lavorando sui palinsesti autunnali. Il giornalista potrebbe condurre un nuovo programma A parlare di una possibile sostituzione di ... Leggi su kontrokultura Alberto Matano : ecco il nome del sostituto a ‘La Vita in Diretta’

La Vita in diretta - Alberto Matano e Lorella Cuccarini “in pessimi rapporti”. Ora è proprio lei a sbottonarsi

La vita in diretta - il gossip : via Alberto Matano - ecco chi prende il suo posto. La voce (Di sabato 2 maggio 2020)lascia Lain? Giovedì pomeriggio Lorella Cuccarini ehanno annunciato al pubblico di Rai Uno la conclusione della versione extra de Lain. Infatti da lunedì 4 maggio lo storico rotocalco tornerà alla consueta programmazione. Nel frattempo, però, i vertici di Viale Mazzini stanno pensando alla nuova stagione. A quanto pare l’ex volto del Tg1 sarebbe in bilico. Accertato che il giornalista è in ottimi rapporti con la collega romana, se a settembre non lo ritroveremo nel contenitore televisivo non è per colpa delle voci che sono circolare in questi giorni. Al momento si tratta solo di un’indiscrezione visto che i dirigenti della Rai stanno ancora lavorando sui palinsesti autunnali. Il giornalista potrebbe condurre un nuovo programma A parlare di una possibile sostituzione di ...

KontroKulturaa : Alberto Matano fatto fuori da La Vita in diretta? Spunta il nome del sostituito - - infoitcultura : Alberto Matano e Lorella Cuccarini, dopo la voce-bomba parla lui. Costretto a farlo in diretta - infoitcultura : La Vita in diretta, l'annuncio di Alberto Matano: 'Qui sono tutti felici' - bnotizie : La vita in diretta, la voce: via Alberto Matano, chi prende il suo posto - zazoomnews : Alberto Matano: ecco il nome del sostituto a ‘La Vita in Diretta’ - #Alberto #Matano: #sostituto #Diretta’ -