Addio a Sam Lloyd | ci lascia a 56 anni l’indimenticabile Ted di Scrubs

(Di sabato 2 maggio 2020) L’attore, che lottava da un anno contro un tumore, si è spento all’età di 56. L’affettuoso saluto dei colleghi dia Sam, volto del remissivo Ted Una triste notizia ha sorpreso i fan ed il cast di: l’indimenticabile volto di Ted Buckland, avvocato depresso e remissivo, si è spento all’età di 56. Samlottava da ormai un anno contro un cancro incurabile che dai polmoni si era esteso ad altri organi vitali. In seguito alla terribile scoperta, sua moglie ed il produttore Tom Hobert avevano dato vita ad una raccolta fondi su GoFundMe per riuscire a pagare all’attore le spese mediche, iniziativa da subito sostenuta da molti suoi ex colleghi tra cui Zach Braff e Kate Micucci. Il nipote di Cristopherha però perso la propria battaglia poco dopo essere diventato padre di una ...