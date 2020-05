2 maggio 2007 | Kakà | Seedorf e Gilardino stendono il Man UTD – VIDEO

(Di sabato 2 maggio 2020) Sono trascorsi 13 anni dalla celebre impresa del Milan in Champions League nelin semifinale contro il Manchester United La partita perfetta. Nessun’altra definizione nei cuori dei tifosi del Milan per poter descrivere la vittoria nella semifinale di ritorno della Champions League contro il Manchester United nel. Leggi su Calcionews24.com

PietroMazzara : LA PARTITA DEL GIORNO - 2 maggio 2007, Milan-Manchester United 3-0. A Milano piove, ma è quell’atmosfera che render… - NuovoNando : RT @Diffidato_: Io c’ero. 2 maggio 2007, Milan-Manchester 3-0. ???? #Milan - peppeveron : RT @PietroMazzara: LA PARTITA DEL GIORNO - 2 maggio 2007, Milan-Manchester United 3-0. A Milano piove, ma è quell’atmosfera che renderà epi… - ammazing__ : RT @bellarkeclipse: Il 6 maggio 2007 in Australia si tennero i Logie Awards, Bob ed Eliza furono entrambi presenti a quell'evento. Esattam… - giovanniacerbi : RT @gippu1: #2maggio, ancora 48 ore: la penultima Top5 di Champions è una puntata monografica dedicata a Milan-Manchester United del 2 magg… -

Ultime Notizie dalla rete : maggio 2007

Nessuno lo sapeva, forse l'idea cominciava a girare nella testa della famiglia Pieralisi in quel periodo oppure avevano già messo in conto di porre fine all'avventura della serie A al termine della st ...Sono stati tanti i regali in digitale arrivati durante la pandemia di coronavirus grazie alla solidarietà di tante aziende e colossi della tecnologia. Oggi è il turno di Ubisoft, che ha deciso di rega ...