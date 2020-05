WRC 9 | La Nuova Zelanda si mostra in un video

Leggi su gamerbrain

(Di venerdì 1 maggio 2020) NACON, congiuntamente al suo studio di sviluppo KT Racing, sono lieti di svelare il primodi gameplay di WRC 9,game ufficiale del FIA World Rally Championship. Il gioco uscirà il 3 settembre 2020 per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Epic Games Store, poi, in un secondo momento, sarà anche disponibile per PlayStation 5, Xbox One Series X e Nintendo Switch. Questogameplay fornisce un assaggio di tutto il lavoro di KT Racing nel ricreare l’iconico Rally di, che farà il suo grande ritorno nel calendario del FIA Wolrd Rally Championship dopo sette anni di assenza. Sarà solo uno dei tre nuovi rally della stagione, insieme al Safari Rally del Kenya e al Rally di Giappone, tanto atteso dai fan della WRC. In questo nuovissimo rally, i giocatori affronteranno una sfida impegnativa tra frastagliate ...