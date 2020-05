Vaccino Coronavirus: Moderna pronta a produrne i primi lotti a luglio (Di venerdì 1 maggio 2020) Vaccino Coronavirus: Moderna pronta a produrne i primi lotti a luglio Vaccino Coronavirus: Moderna Inc, una delle tantissime case farmaceutiche che sta cercando di creare un composto anti-Sars Cov 2, ipotizza di produrre i primi lotti già a luglio.Segui Termometro Politico su Google News Vaccino Coronavirus: i primi lotti già a luglio In uno degli ultimi comunicati stampa rilasciati, Moderna Inc ha annunciato un accordo con un’altra azienda farmaceutica di livello mondiale, la svizzera Lonza Group Ag, prevedendo di terminare lo sviluppo di un Vaccino contro il nuovo Coronavirus, addirittura, nel giro di qualche mese. I vertici di Moderna prevedono che grazie alla collaborazione con Lonza potranno aumentare la loro capacità di produzione della sostanza in corso di sviluppo di ben 10 volte: arrivando così a produrne un miliardo di dosi ... Leggi su termometropolitico Il vaccino contro il Coronavirus pronto a dicembre e parla anche italiano

