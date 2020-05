"Una indecente pagliacciata accanto a una salma gelida". Il "buon Primo Maggio" di Vittorio Feltri (Di venerdì 1 maggio 2020) La nostra Costituzione recita che la Repubblica italiana è fondata sul lavoro. È un' opinione e non una certezza, visto che oggi trionfa la disoccupazione per motivi anche sanitari. Infatti l'Italia è annichilita, ogni sua attività economica è paralizzata, una moltitudine di persone è praticamente alla fame, non riceve una paga né può giovarsi di sussidi poiché lo Stato non ha solidi ma solo debiti. Non si sa ancora quando sarà lecito ricominciare ad aprire fabbriche ed esercizi commerciali vari. Insomma, presentemente la cosa che scarseggia di più nel Paese è proprio il lavoro, a cui pochi hanno l' opportunità di dedicarsi per mantenere se stessi e la famiglia. Non potrebbe essere diversamente in questo momento di chiusura totale o quasi di qualsiasi impresa. Sorge allora spontaneo chiedersi che ... Leggi su liberoquotidiano Live : Barbara fa una proposta “indecente” a Paolo e Clizia

Gazzetta : solo una proposta indecente può convincere il Napoli a cedere Fabian Ruiz

Valentina Ferragni insultata per il suo fisico dà una lezione agli haters : “Io non mi vedo grassa - non mi sento indecente e non sono sbagliata” (Di venerdì 1 maggio 2020) La nostra Costituzione recita che la Repubblica italiana è fondata sul lavoro. È un' opinione e non una certezza, visto che oggi trionfa la disoccupazione per motivi anche sanitari. Infatti l'Italia è annichilita, ogni sua attività economica è paralizzata, una moltitudine di persone è praticamente alla fame, non riceve una paga né può giovarsi di sussidi poiché lo Stato non ha solidi ma solo debiti. Non si sa ancora quando sarà lecito ricominciare ad aprire fabbriche ed esercizi commerciali vari. Insomma, presentemente la cosa che scarseggia di più nel Paese è proprio il lavoro, a cui pochi hanno l' opportunità di dedicarsi per mantenere se stessi e la famiglia. Non potrebbe essere diversamente in questo momento di chiusura totale o quasi di qualsiasi impresa. Sorge allora spontaneo chiedersi che ...

cuoredivetro3 : @everlong2404 Ogni anno i soliti luoghi comuni a favore dei lavoratori e poi non cambia mai niente. È una farsa che… - Noovyis : ('Una indecente pagliacciata accanto a una salma gelida'. Il 'buon Primo Maggio' di Vittorio Feltri) Playhitmusic - - IlCinis : @_SDeJong_ A parte la prima indecente, la seconda sembra una tovaglia ?? - evergippi : RT @Stefano0323: @EuroMasochismo Ciò che sta girando in ogni canale televisivo, in ogni giornale, in ogni dichiarazione di ogni politico su… - PucciarelliLega : ++ ? TONINELLI INDECENTE ++ Insulti sessisti alle donne della Lega, accusate di “fare pseudo-festini” in Senato. Un… -