Tre arresti per caporalato tra le vigne di Asti | sfruttavano braccianti stranieri a 3

(Di venerdì 1 maggio 2020) Nel giorno della Festa dei lavoratori sono stati arrestati tre presunti “caporali” di origine albanese – a capo di una cooperativa di Canelli (, in Piemonte) – che avrebbero sfruttatoagricoli extracomunitari durante la vendemmia nel Monferrato. La paga oraria sarebbe stata di appena 3 euro all’ora per 10 ore di lavoro ininterrotte al giorno. L’accusa, adesso, è di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, aggravato dalla finalità di discriminazione razziale. Trattati come bestie Le vittime provenivano da Nigeria, Gambia, Senegal e Mali e avrebbero lavorato nel Monferrato a partire dal 2018. Un lavoro durissimo, sottopagato, incurante dei più basilari diritti dei lavoratori. Secondo l’accusa, i giovani, infatti, che in molti casi provenivano da centri di accoglienza per migranti, avrebbero ...