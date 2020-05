Tina Cipollari, quarantena senza Vincenzo: “Le prime settimane avevo gli incubi…” (Di venerdì 1 maggio 2020) Tina Cipollari svela come sta trascorrendo la quarantena e cosa sta provando, l’opinionista non vede il fidanzato da due mesi Si torna a parlare di Tina Cipollari, storica opinionista a Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. In un’intervista concessa al settimanale Nuovo la Cipollari ha svelato come sta trascorrendo la quarantena, ciò che sta provando durante questo delicato e difficile periodo causato dall’emergenza Coronavirus. L’opinionista è lontana dal fidanzato, Vincenzo Ferrara, a causa della quarantena i due non si vedono da circa due mesi. Il ristoratore fiorentino abita a Firenze, Tina invece abita a Roma insieme ai suoi figli, nati dal suo matrimonio con Chicco Nalli. Parlando della sua quarantena Tina Cipollari ha svelato: “Le prime due settimane non riuscivo a dormire e avevo gli incubi. ... Leggi su nonsolo.tv Tina Cipollari lontana da Vincenzo : quarantena tra incubi e insonnia

