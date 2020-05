Serie A, il protocollo FIGC non convince del tutto: i due nodi da sciogliere per ripartire (Di venerdì 1 maggio 2020) I club di Serie A e la FIGC spingono ancora per la ripresa del campionato fermato dal Coronavirus. Ma il problema resta sempre lo stesso: il protocollo sanitario della FIGC per gli allenamenti. Regole che, se prima sembravano concordate, ora hanno bisogno di altre modifiche. Condizione imprescindibile per la ripresa - almeno - dei lavori. Coronavirus, la FIGC verso l’estensione dell’attuale stagione sportiva al 2 agostohttps://t.co/DTaWtY8yc1#FIGC pic.twitter.com/sm2NwAhVjV — FIGC (@FIGC)... Leggi su 90min Due nodi da sciogliere per il Protocollo della ripresa della Serie A

Calcio - Vincenzo Spadafora : “Se non ci sarà intesa sul protocollo Figc non si riprenderà il campionato di Serie A”

Spadafora : accordo sul protocollo o il governo dichiarerà conclusa la Serie A (Di venerdì 1 maggio 2020) I club diA e laspingono ancora per la ripresa del campionato fermato dal Coronavirus. Ma il problema resta sempre lo stesso: ilsanitario dellaper gli allenamenti. Regole che, se prima sembravano concordate, ora hanno bisogno di altre modifiche. Condizione imprescindibile per la ripresa - almeno - dei lavori. Coronavirus, laverso l’estensione dell’attuale stagione sportiva al 2 agostohttps://t.co/DTaWtY8yc1#pic.twitter.com/sm2NwAhVjV —(@)...

Gazzetta_it : L’inchiesta #Gazzetta sulla #ripartenza - Protocollo in salita: comitato tecnico e #Figc, ecco tutti i nodi… - romanewseu : #Tommasi: 'Conoscevamo già la posizione della #SerieA, siamo concentrati sul protocollo per gli sport di squadra'… - frasigno66 : RT @la_rossonera: Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero. Queste le sue parole sul futuro… - FcInterNewsit : Sky - Serie A, domenica incontro Gravina-Governo: nuovo confronto sul protocollo sanitario - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: L’inchiesta #Gazzetta sulla #ripartenza - Protocollo in salita: comitato tecnico e #Figc, ecco tutti i nodi -