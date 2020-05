Gracia De Torres Instagram tutina bianca impercettibile scatena il visibilio | «Tutto

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 1 maggio 2020) Non lascia nulla all’immaginazione laindossata daDenell’ultimo scattocondiviso con il seguito. 463 mila followers inper la mise così appiccicata alla pelle da tradire ogni dettaglio. E come se non bastasse super scollata e. La modella spagnola non delude mai le aspettative, forse le alza di post in post ma riesce poi comunque a soddisfarle. Ampiamente. Diversi gli scatti con l’outfit in questione: probabilmente il successo riscosso l’avrà spinta a replicare.De: lanon ha segreti, delirio social Unacandida aderente come una seconda pelle segue ogni centimetro del corpo di. Le curve vengono fuori prepotentemente lasciando gli utenti esterrefatti. La visione di profilo pone l’accento sul lato b, una protuberanza non indifferente alla quale ...