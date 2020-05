xniallsperfume : Giulia, fidanzata da 3 anni, che bacia Edo mentre i suoi la aspettano in macchina 1 metro più in là NON HO CAPITO… - Ilarianonilary : Raga vorreste Giulia come fidanzata o amica? La mia risposta è già scontata AHAHAHA. #camicebianco #giuliamolino - classicmeerkat : SPOILER SU SUMMERTIME NON LEGGETE allora ma vi pare normale che quella là giulia prima di andarsene si pacca edoard… - camiperry_ : Il momento in cui scopri che Giulia è fidanzata da 3 anni ma nel mentre si bombava Edo???? #SummertimeNetflix - alssflower : Raga ma io non sapevo che Giulia Valentina fosse la ex fidanzata di Fedez CHE TRASH -

Giulia, fidanzata di Francesco Gabbani/ Dopo Dalila Iardella il cantante è tornato ad amare

Che cosa sappiamo di Giulia, la fidanzata di Francesco Gabbani? Di sicuro che grazie a lei il cantante è riuscito a sperare di nuovo nell’amore. Alle spalle, il vincitore di ben due edizioni di Sanrem ...

Andrea Damante e Giulia De Lellis pronti per il matrimonio? La probabile data, il gossip esplode

Il nuovo gossip della giornata con protagonisti Andrea Damante e Giulia De Lellis, ci parla – addirittura – di matrimonio. Come ben sapete, la coppia ha deciso di riprovarci, passando questa difficile ...

