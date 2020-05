Gazzetta: Setien pazzo di Fabian Ruiz (Di venerdì 1 maggio 2020) Non erano mancati gli avvertimenti da parte dei blaugrana circa l’interesse nei confronti di Fabian Ruiz e oggi ad ammetterlo è lo stesso tecnico del Barcellona in un’intervista alla Gazzetta dello Sport che lo aveva allenato ai tempi del Betis “Sono stato con lui un anno e fu sufficiente per dimostrare che era un grandissimo calciatore, di livello straordinario. Aveva un potenziale enorme e lo tirò fuori molto rapidamente. Con me era a suo agio perché l’ho messo in un contesto calcistico che gli ha fatto bene”. L'articolo Gazzetta: Setien pazzo di Fabian Ruiz ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 1 maggio 2020) Non erano mancati gli avvertimenti da parte dei blaugrana circa l’interesse nei confronti die oggi ad ammetterlo è lo stesso tecnico del Barcellona in un’intervista alladello Sport che lo aveva allenato ai tempi del Betis “Sono stato con lui un anno e fu sufficiente per dimostrare che era un grandissimo calciatore, di livello straordinario. Aveva un potenziale enorme e lo tirò fuori molto rapidamente. Con me era a suo agio perché l’ho messo in un contesto calcistico che gli ha fatto bene”. L'articolodiilNapolista.

