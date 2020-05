Cristiano Godano | Marlene Kuntz Sorpreso dal lockdown | a casa della compagna a Roma

zawzaw_ph : @l_patrizia Ho fatto un volo su Napoli, una volta, seduto accanto a Cristiano Godano - Coolclublecce : Il 2 maggio torna #SeiACasa: musica live, interviste, chiacchiere in diretta su - LucaBorioni : Intervista con Cristiano Godano dei Marlene Kuntz. «Cerco risposte all’ultimatum della natura»… - NoisesPink : #Arte #Liberazione #Resistenza Cristiano Godano ci parla di tutto questo su: - DonnaGlamour : Cristiano Godano: ecco chi è il cantante dei Marlene Kuntz -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Godano

ViaggiNews.com

Quali momenti di spettacolo o cultura, sport, riflessione, musica o cucina ci attendono online nella giornata venerdì 1° maggio? Oggi, venerdì in 1° maggio, in primo piano non può che esserci che un’e ...Cristiano Godano, leader storico della rock band italiana Marlene Kuntz, sarà presente tra gli artisti che si esibiranno ‘a distanza’ nel trentennale del concerto del Primo Maggio. Un appuntamento ins ...