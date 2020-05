Covid-19 | il bollettino del 1 maggio | ancora in calo i morti | -608 positivi

(Di venerdì 1 maggio 2020) Ildel-19 del 1in, stabile il dato su guariti e nuovi, meno 608 persone malate in Italia Ecco il consuetosul-19 in Italia delle 18, diramato dalla Protezione Civile. Oggi ci sono stati 1.965 nuovi casirispetto a ieri, con un incremento di … L'articolo-19, ildel 1in, -608proviene da www.inews24.it.

I guariti superano i malati effettivi, in discesa i casi attivi ma non solo: tante le buone notizie arrivate dal bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna di ieri e c’è attesa per i dati dell’1 maggi ...Sono 269 i morti da Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Lo si legge nel bollettino quotidiano della Protezione Civile pubblicato oggi. Il totale delle persone che hanno contratto il virus è 207 ...