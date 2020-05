Coronavirus, la Lombardia verso la fase 2: obbligo di mascherine e guanti sui mezzi pubblici (Di venerdì 1 maggio 2020) Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato due nuove ordinanze che stabiliscono specifiche indicazioni per la ‘fase2’ del Coronavirus e per il trasporto pubblico locale valide dal 4 maggio ad integrazione delle norme nazionali previste dal Dpcm del 26 aprile. Nella prima ordinanza è confermato l’obbligo dell’uso delle mascherine o di altri indumenti utili a coprire naso e bocca e vengono emanate disposizioni specifiche per i mercati all’aperto e per il commercio al dettaglio. La seconda ordinanza, relativa al Trasporto Pubblico Locale, prevede a bordo dei mezzi di trasporto pubblico l’obbligo di utilizzo di guanti e mascherine. E’ cura del passeggero procurarsi guanti e mascherine e indossarli correttamente dal momento in cui entra in stazione, sosta alle fermate o banchine, si accoda per salire sui mezzi, al ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus Lombardia - mascherine e guanti obbligatori sui treni e mezzi pubblici : "Ma continuiamo con lo smart working"

Bollettino Lombardia - diretta conferenza stampa/ Video : dati su coronavirus 1 maggio

Epidemia oscura in Lombardia : così il coronavirus si è diffuso (Di venerdì 1 maggio 2020) Il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha firmato due nuove ordinanze che stabiliscono specifiche indicazioni per la ‘2’ dele per il trasporto pubblico locale valide dal 4 maggio ad integrazione delle norme nazionali previste dal Dpcm del 26 aprile. Nella prima ordinanza è confermato l’dell’uso delleo di altri indumenti utili a coprire naso e bocca e vengono emanate disposizioni specifiche per i mercati all’aperto e per il commercio al dettaglio. La seconda ordinanza, relativa al Trasporto Pubblico Locale, prevede a bordo deidi trasporto pubblico l’di utilizzo di. E’ cura del passeggero procurarsie indossarli correttamente dal momento in cui entra in stazione, sosta alle fermate o banchine, si accoda per salire sui, al ...

PiazzapulitaLA7 : CHI HA FRENATO I TEST SIEROLOGICI IN LOMBARDIA? 'A me hanno detto: stai attento' 'Mi hanno scritto che uscire pub… - Agenzia_Ansa : In #Lombardia registrati casi di pazienti guariti dal #Coronavirus e dimessi dagli ospedali dopo essersi 'negativiz… - RegLombardia : #Coronavirus Nuove ordinanze regionali in vigore dal 4 maggio: regole per i trasporti pubblici, obbligo di indossar… - EffeScudata : @matteosalvinimi Mi sa che presto la magistratura farà chiarezza sulle porcherie lombarde. Sarà divertente vedervi… - shiwasekitai : RT @La7tv: #piazzapulita Parlano i sindaci che in Lombardia hanno fatto i test sierologici sugli anticorpi ai cittadini, contravvenendo all… -