Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro nella nuova edizione di ‘Temptation Island’? Arriva la

Leggi su isaechia

(Di venerdì 1 maggio 2020) Dopo aver convissuto h 24 all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 4 e aver letteralmente perso la testa l’uno per l’altra,sono stati costretti a separarsi dapprima a causa dell’espulsione di lei dal reality e poi per via dell’emergenza epidemiologica ancora in atto. Com’è risaputo, infatti, in tutta Italia non è possibile spostarsi da una regione all’altra, salvo per comprovate esigenze, e i due piccioncini fremono all’idea di potersimente riabbracciare. E più il tempo passa, più cresce il desiderio di viversi lontano dalle telecamere di Canale 5. Intervistata dal settimanale Nuovo, laha raccontato però di sentire molto presente in questo periodo il suo neo fidanzato:mi ha raggiunto con tantissimi messaggi e con lunghe telefonate. ...