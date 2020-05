CdS, Zazzaroni tuona: “Non lottiamo per salvare lo stipendio di CR7, ma per tutti coloro che vivono di sport" (Di venerdì 1 maggio 2020) In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore Corriere dello Sport: “La gente non ha capito che noi lottiamo non per la sopravvivenza di Ronaldo, ma per i 300mila italiani che lavorano nel mondo del calcio ... Leggi su tuttonapoli CdS - Zazzaroni contro il Governo : "Riceviamo solo bugie - ipocrisie e populismo" (Di venerdì 1 maggio 2020) In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ivan, direttore Corriere dello Sport: “La gente non ha capito che noinon per la sopravvivenza di Ronaldo, ma per i 300mila italiani che lavorano nel mondo del calcio ...

