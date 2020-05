Cassa integrazione nel caos, in Lombardia pagate solo 40 aziende (Di venerdì 1 maggio 2020) La Cassa integrazione nel caos per colpa delle Regioni. Ritardi e iter burocratici mettono in difficoltà i lavoratori. ROMA – La concessione in Deroga della Cassa integrazione alle Regioni sta creando diverse difficoltà. Le domande ritardano ad arrivare all’Inps con molte aziende che sono costrette ad anticipare i soldi ai propri dipendenti in attesa di ricevere le cifre stabilite dallo Stato. Una situazione che sta agitando il mondo delle imprese (e non solo) con imprenditori e lavoratori in piazza per chiedere garanzie al Governo. I ritardi delle Regioni I ritardi delle Regioni e l’iter burocratico troppo lungo mette a serio rischio la liquidità delle imprese ma anche degli stessi italiani. Come precisato dal Corriere della Sera, la fotografia della situazione critica del nostro Paese arriva dalla Lombardia. La Regione ha decretato ... Leggi su newsmondo Aceto dice no alla cassa integrazione : Non mando a casa i miei ragazzi

Coronavirus - Catalfo : stop licenziamenti per altri tre mesi e proroga cassa integrazione

